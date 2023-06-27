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Политика 27 июня 2023 22:01

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов

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Киев получит от Вашингтона еще один пакет военной помощи – его сумма составит порядка 500 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению Пентагона, этот транш будет содержать «ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны», дополнительную бронетехнику, противотанковые вооружения и боеприпасы.

Кроме того, в него войдут боеприпасы для Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитные ракеты Stinger.

Также Штаты планируют поставить 25 бронетранспортеров Stryker, 30 дополнительных БМП Bradley, противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для артиллерии и авиации, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения.

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