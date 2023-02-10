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Политика
10 февраля 2023  20:39

США выделят Украине 60 млн долларов на обеспечение кибербезопасности

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Вашингтон предоставит Киев еще 60 млн долларов на обеспечение кибербезопасности. Об этом заявила замглавы Агентства по международному развитию США (USAID) Изобель Коулман, передает РИА Новости.

«Для того, чтобы Украина не только выиграла войну, но выиграла свое будущее, она должна защищать свою цифровую инфраструктуру, поэтому USAID радо объявить о выделении 60 млн долларов на обеспечение ее кибербезопасности», – рассказала Коулман.

Видеосюжет с ее визитом в Киев был опубликован в Twitter-аккаунте Коулман. По ее словам, выделенные финансы помогут «украинцам защитить их электросеть, водопровод, телекоммуникации и обеспечить защиту осуществляемого сейчас перехода на цифровые системы».

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