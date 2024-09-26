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Политика 26 сентября 2024 19:26

США выделят Израилю 8,7 млрд долларов для армии

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США дадут Израилю 8,7 млрд долларов в качестве военной помощи. Деньги выделяются для обеспечения армии средствами ведения войны и закупок оборонительных систем вооружений, сообщает израильское минобороны.

Уточняется, что детали американского пакета помощи представил гендиректор минобороны генерал-майор (в отставке) Эяль Замир в Вашингтоне, пишет РИА «Новости».

Причем 3,5 млрд из 8,7 млрд долларов уже перевели на счёт Минобороны Израиля. Эта часть денег предназначена на основные военные закупки. Еще 5,2 млрд долларов потратят на закупку систем противовоздушной обороны, включая «Железный купол», «Пращу Давида» и продвинутую лазерную систему.

#США #помощь #Израиль
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