США выделят еще 275 млн долларов на укрепление обороны Украины

США направит Украине новый пакет оборонной помощи. Он оценивается в 275 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

«Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов скоро будет отправлен», — объявил тот во время брифинга.

Он отметил, что пакет помощи предоставит Украине возможности для повышения обороноспособности и «противостояния угрозам», в частности российским беспилотникам. Кроме того, в него включены артиллерийские снаряды.