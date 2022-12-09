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Политика
9 декабря 2022  20:20

США выделят еще 275 млн долларов на укрепление обороны Украины

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США направит Украине новый пакет оборонной помощи. Он оценивается в 275 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

«Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов скоро будет отправлен», — объявил тот во время брифинга.

Он отметил, что пакет помощи предоставит Украине возможности для повышения обороноспособности и «противостояния угрозам», в частности российским беспилотникам. Кроме того, в него включены артиллерийские снаряды.

#США #Украина
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