США выделят еще 1,1 млрд долларов на военную помощь Украине

США направят еще один пакет военной помощи Украине. Он оценивается в 1,1 млрд долларов и включит в том числе 18 РСЗО HIMARS. Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает РИА Новости.

«США объявляют о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере обороны на сумму 1,1 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — перечислила она.

Как подсчитали в издании, за то время, что Джо Байден возглавляет США, объем военной помощи Киеву от Вашингтона приблизился к 17 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что до конца сентября США выделят на поддержку Украины еще 1,5 млрд долларов.