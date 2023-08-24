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США вводят санкции против России за «принудительные перемещения» украинских детей
США вводят новые антироссийские санкции. На этот раз поводом для дополнительных ограничений стала депортация украинцев, в том числе детей, заявил Президент Штатов Джо Байден.
«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — отмечается в сообщении, появившемся на сайте Белого дома.
Однако какие санкции будут введены и против кого, в тексте не указано.
Помимо этого, Байден поздравил Украину с Днем независимости и заверил, что США продолжат оказывать ей всю необходимую поддержку.
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