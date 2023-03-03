США ввели санкции против замминистра юстиции, следователей и московского судьи

Министерство финансов США заявило о введении санкций против шести российских граждан, в частности, московского судьи. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

По данным ведомства, в санкционный список попали заместитель министр юстиции Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская и следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин.​​​​​​

В другой публикации на сайте ведомства объясняется, что рестрикции связаны с арестом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*, которого в прошлом году обвинили по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.

*включен в реестр физлиц-иноагентов