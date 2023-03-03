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США ввели санкции против замминистра юстиции, следователей и московского судьи
Министерство финансов США заявило о введении санкций против шести российских граждан, в частности, московского судьи. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.
По данным ведомства, в санкционный список попали заместитель министр юстиции Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская и следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин.
В другой публикации на сайте ведомства объясняется, что рестрикции связаны с арестом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*, которого в прошлом году обвинили по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.
*включен в реестр физлиц-иноагентов
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