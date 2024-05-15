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США ввели санкции против учебного центра МВД РФ в Никарагуа
Власти США вводят санкции против двух золотодобывающих компаний в Никарагуа, а также в отношении учебного центра МВД РФ в Манагуа по подготовке специалистов для правоохранительных органов, передает ТАСС.
Кроме того, Госдеп ввел визовые ограничения в отношении более чем 250 представителей правительства Никарагуа, негосударственных действующих лиц, а также их ближайших родственников.
«Министерство финансов США сегодня вносит в черный список три базирующиеся в Никарагуа структуры –российский военный учебный центр <...>, а также две золотодобывающие компании, которые генерируют прибыль для режима Ортеги и обогащают его», – сообщила представитель американской администрации высокого ранга.
Другая сотрудница администрации пояснила, что рестрикции вводятся против «центра подготовки МВД России в Манагуа». Он, по версии американской стороны, «способствует антидемократическим действиям и репрессиям со стороны режима Ортеги-Мурильо».
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