США ввели санкции против учебного центра МВД РФ в Никарагуа

Власти США вводят санкции против двух золотодобывающих компаний в Никарагуа, а также в отношении учебного центра МВД РФ в Манагуа по подготовке специалистов для правоохранительных органов, передает ТАСС.

Кроме того, Госдеп ввел визовые ограничения в отношении более чем 250 представителей правительства Никарагуа, негосударственных действующих лиц, а также их ближайших родственников.

«Министерство финансов США сегодня вносит в черный список три базирующиеся в Никарагуа структуры –российский военный учебный центр <...>, а также две золотодобывающие компании, которые генерируют прибыль для режима Ортеги и обогащают его», – сообщила представитель американской администрации высокого ранга.

Другая сотрудница администрации пояснила, что рестрикции вводятся против «центра подготовки МВД России в Манагуа». Он, по версии американской стороны, «способствует антидемократическим действиям и репрессиям со стороны режима Ортеги-Мурильо».