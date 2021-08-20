США ввели санкции против россиян, связанных со строительством «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты вводят санкции против двух жителей России и одного российского судна, которые связаны со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, в конгресс США был представлен документ, в котором были «перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующие в строительстве трубопровода „Северный поток — 2“».

Он добавил, что указанные лица подвергнутся санкциям со стороны США. Российский корабль, указанный в отчете, а также еще одно судно — участник проекта «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц», цитирует Блинкена РИА Новости.

Имена лиц, указанных в отчете, как и название судна, пока неизвестны.