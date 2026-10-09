США ввели санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (Россия не признает его юрисдикцию – прим. Т-и), которые предполагают запрет на совершение операций с ним. О введении ограничительных мер против МУС сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, передает агентство Reuters.

Дипломат подчеркнул, что американская администрация пошла на этот шаг потому, что суд не учел претензии, выдвигавшиеся со стороны Вашингтона. В частности, Штаты выступают против преследования американских граждан за рубежом со стороны МУС.

Госсекретарь пояснил, что США запретят «любые сделки с этим нелегальным судом», лишат его ресурсов и подорвут способность функционировать. «Либо Международный уголовный суд прекратит свои угрозы [в адрес американцев], либо мы положим конец существованию этого суда», – заверил он.

Кроме того, по словам Рубио, Соединенные Штаты ожидают, что их «союзники, многие из которых являются участниками Международного уголовного суда и полагаются на американских военнослужащих для своей защиты, обуздают этот непредсказуемый суд».

Вместе с тем руководитель Госдепартамента уточнил, что Штаты сохраняют за собой возможность вести переговоры с МУС и странами – участницами Римского статута, на основании которого и действует данный суд.

Заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан предсказуемо осудила решение властей США. Она выразила уверенность, что санкции направлены на подрыв принципа верховенства права на международном уровне и призваны воспрепятствовать работе независимого судебного органа.

МУС внесен в санкционный список SDN, соответствующее уведомление опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. У американских юридических и физических лиц теперь есть 180 дней на разрыв деловых связей с МУС.

Впрочем, OFAC одновременно выпустило четыре генеральные лицензии, выводящие из-под санкций некоторые сделки с судом. Речь идет об оплате текущих расходов МУС, включая зарплаты сотрудников и аренду помещений, предоставлении телекоммуникационных услуг и программного обеспечения, пенсионных выплатах, а также содержании некоторых заключенных.