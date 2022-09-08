США ввели санкции против иранской компании за якобы отправку в РФ беспилотников

Вашингтон ввел санкции против грузовой авиакомпании, базирующейся в Иране. В Белом доме заявили, что организация причастна к якобы имевшей место доставке беспилотников в РФ. Об этом передает ТАСС.

В заявлении Минфина США говорится, что ограничения в отношении Safiran Airport Services были приняты «в связи с участием в отправке иранских беспилотных летательных аппаратов России для ее войны против Украины».

Также под санкции попали три иранские компании, занимающиеся разработкой и производством БПЛА, и член руководства одной из них.

В конце августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросом информацию о том, что в Россию поставляются иранские беспилотники.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.