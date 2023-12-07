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США ввели санкции против двоих россиян и одной компании из РФ
Вашингтон расширил санкционный список по борьбе с терроризмом и киберпреступностью – в него включили еще шесть физических и девять юридических лиц, среди них есть компания из России и двое россиян. Об этом передает ТАСС.
Рестрикции коснулись граждан России (2 человека), Йемена, Ливана и Сирии. Также в черный список попал ливанец, у которого, по версии американского Министерства финансов, есть гражданство России, Сирии и Турции.
Ограничения также введены в отношении ООО «Русстрой-СК», а также фирм, зарегистрированных в Великобритании, Ливане, Йемене, ОАЭ и Турции.
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