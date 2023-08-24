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США ввели санкции против детского лагеря «Артек» и матери Кадырова
Минфин США объявил об очередных санкциях в отношении России.
По данным американского Минфина, ограничения коснулись Аймани Кадыровой – матери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — и еще 11 физлиц, а также международный детский лагерь «Артек».
Под санкциями оказались директор детского центра «Артек» Константин Федоренко и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко.
Кроме того, в списке находятся командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
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