США ввели санкции против детского лагеря «Артек» и матери Кадырова

Минфин США объявил об очередных санкциях в отношении России.

По данным американского Минфина, ограничения коснулись Аймани Кадыровой – матери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — и еще 11 физлиц, а также международный детский лагерь «Артек».

Под санкциями оказались директор детского центра «Артек» Константин Федоренко и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко.

Кроме того, в списке находятся командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

