США ввели санкции против 12 связанных с Россией зарубежных компаний

Еще 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, попали в санкционный список, опубликованный сегодня Минфином США. Кроме РФ, рестрикции затронули граждан Латвии, Сингапура, Израиля, Узбекистана и Кипра.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса», – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Одна компания из списка – Asia Trading & Construction со штаб-квартирой в Сингапуре, исходя из материалов Минфина, связана с госкорпорацией «Ростех». Также под санкции попали фирмы, зарегистрированные на Кипре, в Болгарии, Латвии и Израиле.

Напомним, на прошлой неделе Минфин США внес в санкционный список Президента Татарстана Рустама Минниханова и его супругу Гульсину, а также вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова, бизнесмена Сергея Адоньева и других.