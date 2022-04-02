США ввели санкции еще против 120 организаций из России и Белоруссии

Соединенные Штаты объявили о введении экспортных санкций против 120 организаций из России и Белоруссии. Попавшие в списки структуры связаны с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Об этом со ссылкой на сборник официальных документов Правительства США сообщает ТАСС.

В сообщении уточняется, что данные организации «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов». После включения в санкционные списки они перестанут получать без лицензии американские высокие технологии.

Из 120 включенных организаций 86 российских и 24 белорусские. Среди первых в список вошли «Севмаш» НИИ Минобороны РФ, Институт физики и высоких технологий, институт физики и высоких технологиц, судостроительный завод «Пелла» и, кроме того, 35 предприятий корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и другие.

Многие страны начали ужесточать антироссийские санкции после признания независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции на Украине. Как подчеркнул Президент Владимир Путин, главная цель ВС РФ — защита мирного населения, подвергающегося агрессии со стороны киевского режима.