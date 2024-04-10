США ввели против трех российских компаний ограничения на экспорт

Вашингтон ввел экспортные рестрикции против трех российских организаций – это «Аэросила», «Дельта Аэро» и «ОДК-Стар». Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в перечень запрета на экспорт включены организации шесть компаний из Китая и две из ОАЭ.