США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Соединенные Штаты внесли в санкционный список двоих граждан России и 15 зарегистрированных в РФ компаний. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, в черный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина включены двое граждан Китая, а также четыре компании, зарегистрированные, соответственно, на Кипре, в КНР, в Объединенных Арабских Эмиратах и Эстонии.

Upd. (18.35): В частности, рестрикции введены против АНО «Учебный центр „Эшелон“», АО «Эшелон Технологии», ООО «Эшелон Инновации» и ООО «ПКБ „Эшелон“». Компания «Эшелон Технологии» занимается разработкой решений для комплексной защиты информации и анализа защищенности, в том числе для органов государственной власти.