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США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Соединенные Штаты внесли в санкционный список двоих граждан России и 15 зарегистрированных в РФ компаний. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Кроме того, в черный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина включены двое граждан Китая, а также четыре компании, зарегистрированные, соответственно, на Кипре, в КНР, в Объединенных Арабских Эмиратах и Эстонии.
Upd. (18.35): В частности, рестрикции введены против АНО «Учебный центр „Эшелон“», АО «Эшелон Технологии», ООО «Эшелон Инновации» и ООО «ПКБ „Эшелон“». Компания «Эшелон Технологии» занимается разработкой решений для комплексной защиты информации и анализа защищенности, в том числе для органов государственной власти.
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