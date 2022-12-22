США ввели новые санкции против десяти российских компаний, связанных с судоходством

Соединенные Штаты ввели санкции против десяти российских компаний, связанных с судоходством. Они добавлены в список SDN (Spicially Designated Nationals List), означающий блокировку всех принадлежащих активов и введение запрета на взаимодействие для американских фирм. Перечень опубликован на сайте Министерство финансов США.

В частности, в список вошли концерн «Моринформсистема — Агат», который является головной организацией по системам управления стрельбой различного вида оружием, а также боевым информационно-управляющим и интегрированным системам управления, ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», занимающийся конструкционными сталями и функциональными материалами для морской техники, и называющая себя ведущим национальным разработчиком и производителем современных литий-ионных аккумуляторов и батарей аккумуляторная компания «Ригель».

Кроме того, ограничении введены против ЦНИИ судового машиностроения («Судмаш»), выпускающего аэрофинишеры для авианесущих кораблей и подводные манипуляторные устройства, НПО «Аврора», которое занимается в том числе занимается боевыми информационными системами, системами управления надводного и подводного флота, и концерна «ЦНИИ „Электроприбор“», разрабатывающего помимо прочего навигационные комплексы подводных лодок и надводных кораблей.

Помимо этого, рестрикции затронули компании «Обуховское» (специализируется на проектировании и изготовлении палубных механизмов, комплексов судового оборудования, гидравлических систем) и «Морские навигационные системы» (выпускает в том числе судовое оборудование навигации и связи).

Под санкциями также оказались Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН, который организует исследования во всех океанах Земли, и предприятие «Технополь», занимающееся в том числе гидрохимией, гидрографией и океанографией.