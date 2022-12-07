news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
7 декабря 2022  20:14

США ввели экспортные ограничения против 24 иностранных компаний, 10 из них — российские

news_top_970_100

Американский Минторг ввел экспортные ограничения против 24 компаний за действия, которые идут вразрез национальной безопасности или иностранным политическим интересам страны. В перечне оказались 10 юрлиц из России, передает РИА Новости.

«Министерство <...> добавляет 24 организации в список 26 предприятий по экспортному регулированию», – сказано в сообщении ведомства. 

В перечень попали компании из Швейцарии, ОАЭ, Латвии, Пакистана, Сингапура. Среди российских организаций – «Русэлектроникс», «Милур», «Миландр» и пр.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100