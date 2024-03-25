США ввели блокирующие санкции против российской блокчейн-платформы

Соединенные Штаты внесли в санкционный список двоих граждан России, Тимура Буканова и Игоря Кайгородова, и 15 зарегистрированных в РФ компаний. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, в черный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина включены двое граждан Китая, а также четыре компании, зарегистрированные в КНР ( Wuhan Xiaoruizhi Science And Technology Company), на Кипре, в Объединенных Арабских Эмиратах и Эстонии. Три последние также связаны с РФ.

Upd. (20.23): В частности, ограничения затронули российский оператор информационной системы — ООО «Атомайз». Эта блокчейн-платформа первой в стране в феврале 2022 года получила допуск Банка России к выпуску и обращению цифровых финансовых активов. Компания провела более 190 выпусков совокупным объемом свыше 20 млрд рублей и привлекла более 66 тыс. инвесторов. «Введенные ограничения никак не влияют на работу платформы», — заявили в пресс-службе компании РБК.

Введены рестрикции и против финтех-компании «Лайтхаус», которая разрабатывает цифровую финансовую экосистему. Это ООО первым в РФ запустило платформу цифрового факторинга с биржевой моделью финансирования, основанной на конкуренции за возможность финансировать поставки.

Ограничительные меры также коснулись «Систем распределенного реестра» — оператора платформы Masterchain, «Центра обработки электронных платежей» — оператора обменного сервиса Netexchange, B-Crypto — оператора трансграничных расчетов для внешней экономической деятельности, популярного криптообменника Bitpapa (зарегистрирован в ОАЭ), Web3 Tech (ООО «Веб3 Интегратор» и ООО «Веб3 Технологии») — разработчика в сфере блокчейн-технологий, который делал платформу для выборов, ООО «Крипто Эксплорер» и криптовалютной биржи Crypto Explorer, также имеющей офис в Эмиратах.

Помимо этого, в санкционный лист внесены АНО «Учебный центр „Эшелон“», АО «Эшелон Технологии» (занимается разработкой решений для комплексной защиты информации и анализа защищенности), ООО «Эшелон Инновации» и ООО «ПКБ „Эшелон“», базирующаяся в Севастополе Лаборатория кибербезопасности, компания «Ключевые информационные системы», эстонская Bitfingroup OU и зарегистрированная на Кипре Tokentrust Holding.

Как сообщает пресс-служба Государственного департамента, рестрикции введены «за работу в сфере финансовых услуг и технологий российской экономики». Утверждается, что многие из фигурантов «предоставляли услуги компаниям», против которых США ввели ограничения ранее. Блокирующие санкции означают заморозку активов в Штатах и запрет на ведение бизнеса с фигурантами перечня американским гражданам и фирмам.