США введут санкции против крупнейшего российского банка

Соединенные Штаты введут санкции против крупнейшего российского банка. Об этом Президент страны Джо Байден сказал в своем обращении к американцам.

«Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 трлн долларов», — цитирует РИА Новости американского лидера.

Байден подчеркнул, что США «отрежут» крупнейший российский банк от американской финансовой системы. По его словам, будут заблокированы четыре банка, включая ВТБ.