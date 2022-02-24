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Экономика
24 февраля 2022  22:21

США введут санкции против крупнейшего российского банка

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Соединенные Штаты введут санкции против крупнейшего российского банка. Об этом Президент страны Джо Байден сказал в своем обращении к американцам. 

«Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 трлн долларов», — цитирует РИА Новости американского лидера.

Байден подчеркнул, что США «отрежут» крупнейший российский банк от американской финансовой системы. По его словам, будут заблокированы четыре банка, включая ВТБ.

#Джо Байден #санкции против россии
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