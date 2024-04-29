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США временно разрешили транзакции с российскими банками, связанные с энергетикой
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В Соединенных Штатах продлили разрешение на транзакции с российскими банками для расчетов в энергетической сфере. Об этом со ссылкой на лицензию американского Минфина сообщает ТАСС.
Речь идет о кредитных организациях России, попавших под санкции США. До принятия мер транзакции были запрещены указом Президента США Джо Байдена.
Разрешение будет действовать до 1 ноября текущего года.
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