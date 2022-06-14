США временно разрешили проводить операции по энергоносителям с рядом банков РФ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 5 декабря проводить с попавшими под санкции российскими банками связанные с энергоносителями операции. Документ опубликован на сайте американского Минфина.

Разрешены операции с Центральным банком РФ, госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и такими кредитными организациями, как «Открытие», ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Также американцам можно будет взаимодействовать с компаниями, которые на 50% или более принадлежат этим банкам.

К операциям, «относящимся к энергоносителям», отнесены добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую.

Разрешение распространяется на конденсат, сжиженный природный газ, нефтепродукты, уголь, древесину и сельхозпродукцию для производства биотоплива, а также на разработку, производство, передачу или обмен энергией «любыми средствами», включая атомную.

Предшествующая лицензия действовала до 24 июня. Согласно информации Федеральной таможенной службы, за 2021 год компании РФ отправили в США нефть и нефтепродукты на 8,7 млрд. С учетом поставок через третьи страны Штаты получили еще больше российской нефти — более чем на 17 млрд долларов, отмечает РБК.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.