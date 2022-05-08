США ввели санкции против российских судов, трех телеканалов и 22 компаний

Минфин США дополнил российский санкционный список, внеся в него еще 33 физлица, 22 компании и несколько судов под флагом РФ. Об этом со ссылкой на уведомление ведомства сообщает ТАСС.

Так, рестрикции введены против Первого канала, «России-1», НТВ, а также Московского индустриального банка и его дочерних структур. Помимо этого, в списке оказались судоходные компании «Северное морское пароходство» и «Трансморфлот», а также суда, которые им принадлежат.

В американском Минфине подчеркнули, что часть физлиц, попавших в перечень, включены в него из-за связи со Сбербанком, который ранее уже попал под санкции США.

Многие страны начали ужесточать санкции против России после признания ею независимости ДНР и ЛНР, а также развертывания спецоперации по защите Донбасса. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, объявляя о ее начале 24 февраля, главная цель российских военных — защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.