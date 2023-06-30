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США вновь вернут в состав ЮНЕСКО при условии погашения долга
Участники Генеральной конференции ЮНЕСКО приняли резолюцию о возвращении США в состав организации при условии постепенного погашения американского долга. За предложенный проект проголосовало 132 страны, против выступило 10. Об этом сообщает ТАСС.
По словам председателя сессии, еще 15 стран воздержались от голосования, но для принятия резолюции, по правилам, требовалось получить всего 95 голосов.
Отмечается, что если Вашингтон официально вернется в состав организации до 31 июля, то сможет предлагать своих кандидатов на выборы в исполнительный совет и участвовать во всех голосованиях до 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО. Но с учетом огромной задолженности США было решено приостановить действие некоторых положений внутреннего регламента объединения.
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