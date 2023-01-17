США вновь освободили от санкций сельхозпродукцию и медицинские товары из РФ

США продлили освобождение от антироссийских санкций для продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения. Об этом со ссылкой на Минфин Штатов сообщает РИА Новости.

Новая лицензия — 6с — полностью заменяет предыдущую версию — 6в, выпущенную в июле прошлого года.

Новый документ по-прежнему выводит из-под ограничений транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельхозпродукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов и запчастей к ним, обновлений ПО.

Помимо этого, отдельно указаны препараты для профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, клинические и другие виды медицинских исследований.

Напомним, что США и их союзники начали ужесточать антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года.