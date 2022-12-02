США внесли «группу Вагнера» в список вызывающих озабоченность организаций

Частная военная компания «Вагнер» внесена в созданный США список организаций, вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций за их действия в ЦАР. Об этом со ссылкой на Госдеп США сообщает РИА Новости.

В данном перечне, помимо российской ЧВК, находятся нигерийская экстремистская группировка Боко Харам, группировка Хуситов, исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам*, ряд подразделений ИГ*, движение Талибан** и другие.

Как ранее объяснили в администрации США, это решение призвано помешать «группе Вагнера» участвовать в спецоперации на Украине,а также наращивать присутствие в странах Африки.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность