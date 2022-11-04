США включили в новый пакет военной помощи Киеву 45 чешских танков Т-72

Америка направит Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн. В числе прочего он включает в себя 45 чешских танков Т-72, сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

Помощь будет предоставлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, передает ТАСС сообщение представителя военного ведомства. Это означает, что Минобороны США заключит контракты с производителями, а не предоставит технику и оружие напрямую Украине.

Кроме этого, США обновят принятые на вооружение в 1960 году зенитные ракетные комплексы Hawk и включат их в последующие пакеты помощи Киеву.