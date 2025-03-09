США в январе 2025 года увеличили покупки удобрений у России

США стали больше покупать у России удобрений. Закупки в январе 2025 года увеличились до 85,5 млн долларов (+20%), пишет РИА «Новости».

Отмечается, что такие показатели стали максимальными с мая прошлого года.

Так, закупки азотных удобрений увеличились до 66,4 млн долларов (+25%), закупки калийных подкормок — до 18,5 млн (+5%), смешанных удобрений – до 613 тыс. долларов (+8%).

Причем среди поставщиков удобрений в США Россия заняла третье место. На втором месте по объемам поставок удобрений оказалась Саудовская Аравия (114,3 млн долларов), а в лидерах по этому показателю - Канада (316,3 млн долларов).