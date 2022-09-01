США сорвали участие министра внутренних дел России в саммите в ООН

США не выдали визы российской делегации для участия в саммите министров внутренних дел в ООН. Об этом со ссылкой на постпреда РФ при организации Василия Небензю сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эта ситуация — грубое нарушение со стороны США, так как выдача виз в таких обстоятельствах не привилегия, а обязанность государства.

«Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН», — заметил Небензя.

США, будучи страной, в которой расположена штаб-квартира ООН, должна беспрепятственно пропускать представителей и должностных лиц государств — членов организации. Однако на практике это далеко не первый случай, когда Штаты отказывали в выдаче виз дипломатам и экспертам из России.