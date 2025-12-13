США сняли санкции с «Беларуськалия» в обмен на помилование заключенных

Соединенные Штаты сняли санкции с компании «Беларуськалий», которая является одним из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Об этом заявил спецпосланник США в Беларуси Джон Коул по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске.

«В соответствии с указанием Президента [Дональда] Трампа США снимают санкции с калия», – сообщил дипломат, слова которого приводит близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их (санкции – прим. Т-и) снимаем сейчас», – добавил Коул, уточнив, что по мере нормализации отношений между странами будет отменяться всё больше ограничительных мер.

В свою очередь Александр Лукашенко помиловал 123 граждан разных стран, осужденных, по информации канала «Пул первого», «согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность».

При этом помилование осуществлено «в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе», а также в связи с отменой санкций против белорусской калийной отрасли.

Кроме того, подчеркивается, что «данный жест» Президента Беларуси «направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнерами» и «в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом».

Калийные удобрения входят в число основных белорусских экспортных товаров. Ранее Соединенные Штаты сняли санкции с авиакомпании «Белавиа».