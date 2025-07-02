США сняли с «Рособоронэкспорта» и ряда других российских компаний санкции по Сирии

Соединенные Штаты исключили «Рособоронэкспорт» и некоторые другие российские организации из санкционного списка, «касающегося Сирии и связанных с ней организаций». Об этом сообщает отвечающее за рестрикции Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Так, отменены ограничительные меры в отношении банка «Русский финансовый альянс», один из бенефициаров которого – бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) и экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, Темпбанка, иранского «Мир Бизнес Банка», РФК-Банка, «Промсырьеимпорта», компаний «Глобальные концепции групп», Global Vision Group, «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс».

Фирмы исключены из черного списка в соответствии с решением Президента США Дональда Трампа, который 30 июня своим указом отменил санкции против Сирии.

Отменены и ограничительные меры в отношении самого Кирсана Илюмжинова, который ранее подтвердил это в разговоре с «Интерфаксом».

При этом не связанные с Сирией санкции в отношении «Рособоронэкспорта», «Маритайм Ассистанс», «Промсырьеимпорта» и других компаний остаются в силе.