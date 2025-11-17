США снова принимает посылки из России

«Почта России» объявила о возобновлении доставки посылок в США по ряду категорий. Об этом сообщает РИА Новости.

Экспорт временно был прекращен в августе из-за отмены беспошлинного режима. Теперь же в США можно отправлять подарки и коммерческие образцы, стоимость которых не превышает 100 долларов. Кроме того, в Соединенные штаты можно отправить документы.

Отмечается важность правильного указания категории при оформлении посылки, поскольку в случае несоответствия, она доставлена не будет. Для своевременного получения посылок перед новогодними праздниками «Почта России» советует отправлять подарки и поздравления до 8 декабря.