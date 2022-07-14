США смягчили антироссийские санкции и сняли ограничения с бывшей «дочки» «Газпрома»

США ослабили введенные в отношении России санкции. В том числе рестрикции сняли с бывшей «дочки» «Газпрома» в Германии – компании Gazprom Germania GmbH, сообщил американский Минфин.

Ограничения также снимаются с «дочки» Альфа-банка в Казахстане. Кроме того, разрешается проводить транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Это также касается профилактики, диагностики или лечения COVID-19, включая проведение необходимых медицинских исследований и текущих клинических испытаний, сообщается в генеральной лицензии, подготовленной ведомством.

Гражданам США, которые находятся на территории России, разрешили вести сделки с подсканционными налоговыми декларациями.