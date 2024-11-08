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Экономика 8 ноября 2024 11:58

США сделали для себя исключение в санкциях против России

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Соединенные Штаты решили ослабить санкции против ряда российских банков. Меры относятся к проведению сделок в области энергетики, сообщает РИА Новости.

По мнению автора материала, таким образом Соединенные Штаты пытаются решить проблему с возможными перебоями в получении энергоресурсов. Особенно примечательно, что это решение принято в условиях высокой инфляции.

В то же время Вашингтон требует от Евросоюза ужесточения антироссийских санкций, в частности распространить их на палладий и титан. Таким образом, США делают поблажки исключительно для себя и только в тех областях, которые выгодны им.

Западные аналитики уже не раз выражали сомнения относительно действенности введенных ограничений. Особое внимание они уделяют санкциям, направленным против экспорта российской нефти.

#США #санкции
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