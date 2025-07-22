США рискуют потерять $3,4 трлн из-за новой налоговой политики Трампа

Согласно оценке Бюджетного управления Конгресса США, новый налоговый закон, подписанный лидером США Дональдом Трампом, может привести к росту дефицита федерального бюджета на $3,4 трлн к 2034 году. Об этом сообщает Politico. Несмотря на заявленные меры по экономии, предполагается, что расходы, связанные с реализацией закона, значительно превысят потенциальную выгоду, которая оценивается в $1 трлн.

Документ объемом 940 страниц предусматривает общее снижение федеральных налогов и масштабное сокращение социальных расходов, включая урезание финансирования программы медицинской помощи малоимущим — Medicaid. По предварительным подсчётам, около 10 миллионов американцев могут лишиться медицинской страховки.

Президент Трамп назвал принятый закон крупнейшим сокращением налогов в истории страны и подчеркнул, что он получил поддержку обеих палат Конгресса. Однако не все в политике и обществе разделяют оптимизм главы государства. В частности, американский бизнесмен Илон Маск подверг проект критике, отметив в соцсетях, что более половины граждан США уверены — новые меры лишь усугубят бюджетный дефицит.