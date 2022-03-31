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Политика
31 марта 2022  00:38

США решили вывести американские военные корабли из Черного моря в январе

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Соединенные Штаты решили вывести американские военные корабли из Черного моря в январе. Такое заявление на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США сделал генерал Тод Уолтерс.

На вопрос законодателя, есть ли сейчас в Черном море американские корабли, Уолтерс ответил отрицательно, передает ТАСС.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе пояснил, что суда США покинули акваторию «примерно в январе». По словам Уолтерса, это было политическое решение.

Помощник главы Минобороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер, выступившая на слушаниях, не смогла однозначно ответить на вопрос, почему было принято такое решение.

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