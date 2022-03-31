США решили вывести американские военные корабли из Черного моря в январе

Соединенные Штаты решили вывести американские военные корабли из Черного моря в январе. Такое заявление на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США сделал генерал Тод Уолтерс.

На вопрос законодателя, есть ли сейчас в Черном море американские корабли, Уолтерс ответил отрицательно, передает ТАСС.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе пояснил, что суда США покинули акваторию «примерно в январе». По словам Уолтерса, это было политическое решение.

Помощник главы Минобороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер, выступившая на слушаниях, не смогла однозначно ответить на вопрос, почему было принято такое решение.