США решили ввести пошлины на азотные удобрения из России

Министерство торговли Соединенных Штатов решило ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения, поставляемые из России. Подготовленный ведомством документ размещен на сайте Федерального реестра.

В американском Минторге отметили, что российские производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси получают субсидии, подпадающие под действие американских компенсационных мер, а их продукция продается по заниженной стоимости.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — пояснили в министерстве.

Соответственно, антидемпинговые пошлины на продукцию компании «Акрон» могут составить 8,16%, для АО «Азот», «Невинномысского Азота» и «Еврохима» — 23,98%, а для «Куйбышевазота» и ГК «Азот» — более 122%.

Представитель Российской ассоциации производителей удобрений не стал комментировать это решение американских властей, сообщает РБК.

После начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине США начали ужесточать санкции против России. Вместе с тем из-под действия рестрикций были выведены удобрения, медицинская техника и лекарства.