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Здоровье
19 января 2022  08:36

США рекомендовали гражданам отказаться от поездок в 22 страны

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Соединенные Штаты включили 22 страны мира в список не рекомендуемых для посещения в период пандемии Covid-19. Об этом со ссылкой на The Usa Today сообщает РБК.

Так, в списке нежелательных для поездок оказались Австралия, Израиль, Албания, Аргентина, Египет, Багамские острова, Бахрейн, Бермудские острова, Боливия, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Гренада, Гайана, Панама, Катар, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Синт-Мартен, Суринам, Острова Теркс и Кайкос и Уругвай. Напомним, что ранее в перечень таких государств входили также Россия и Украина.

«Если вам необходимо отправиться в эти пункты назначения, убедитесь перед поездкой, что вы полностью вакцинированы», — отмечается в сообщении.

#коронавирус #США #туристы
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