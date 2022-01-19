США рекомендовали гражданам отказаться от поездок в 22 страны

Соединенные Штаты включили 22 страны мира в список не рекомендуемых для посещения в период пандемии Covid-19. Об этом со ссылкой на The Usa Today сообщает РБК.

Так, в списке нежелательных для поездок оказались Австралия, Израиль, Албания, Аргентина, Египет, Багамские острова, Бахрейн, Бермудские острова, Боливия, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Гренада, Гайана, Панама, Катар, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Синт-Мартен, Суринам, Острова Теркс и Кайкос и Уругвай. Напомним, что ранее в перечень таких государств входили также Россия и Украина.

«Если вам необходимо отправиться в эти пункты назначения, убедитесь перед поездкой, что вы полностью вакцинированы», — отмечается в сообщении.