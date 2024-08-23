США разрешили ввоз некоторых категорий российских алмазов

Минфин США разрешил импорт некоторых категорий российских алмазов до 1 сентября следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

В документе уточняется, что разрешают импорт российских алмазов в случае, если они «находились за пределами РФ, а также не были экспортированы или реэкспортированы из РФ» после определенного срока (если вес алмаза 1 карат и больше — 1 марта 2024 года, для алмазов весом более 0,5 карата — 1 сентября 2024-го).

Также Штаты выдали генеральную лицензию, позволяющую ввозить в страну ювелирные изделия с бриллиантами, если они до 1 марта этого года находились за пределами России и не были экспортированы или реэскпортированы из страны после этого срока.