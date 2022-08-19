США разрешили России платить пенсию американским гражданам и ввели новые санкции

Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий американским гражданам и лицам без гражданства, которые живут за пределами России. Таким образом, они смогут претендовать на российские пенсии, следует из опубликованной на сайте ведомства генеральной лицензии.

С начала июня документ разрешает проводить все операции для обработки пенсионных выплат лицам из США, которые ранее запретил в своем указе Президент страны Джо Байден.

Кроме того, минфин сообщил о новых санкциях против горно-металлургической компании «Северсталь» и ее владельца – миллиардера Алексея Мордашева и его родственников. Все сделки с «Северсталью», согласно опубликованным рестрикциям, необходимо завершить до конца августа.