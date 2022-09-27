США разрешили Киеву применять свое оружие против регионов, идущих в состав России

Киев может применять западное вооружение против территорий, которые стремятся войти в состав России и проводят референдумы по этому вопросу, американские власти не возражают против этого, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Такие действия он назвал «абсолютным правом» украинских властей.

Западные страны никогда не признают освобожденные территории частью России, вновь подчеркнул Блинкен. По его словам, Киев имеет право вернуть их, в том числе с помощью поставленного вооружения. «Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем [киевским властям] очень эффективно используется именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге. <…> Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, сегодня в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вхождению в состав России. По предварительным данным избиркомов, большинство проголосовавших выступили за присоединение к РФ.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.