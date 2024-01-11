США расширили санкционный список против России

Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. В список включили директора российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимира Михейчика, передает ТАСС.

Также рестрикции были введены против двух юрлиц, связанных с военно-промышленным комплексом страны, и трех самолетов, связанных с военно-транспортной авиацией. Юрлицами, подпавшими под ограничения, стали полигоны Ашулук и Владимировка в Астраханской области.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели Вашингтон и ЕС. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России.