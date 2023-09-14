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США расширили санкции против российских компаний, включая из Татарстана
Минфин США расширил санкции против финансовых организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В список попали 100 юрлиц, а также около 70 физических лиц, связанных с ними, следует из заявления на сайте американского ведомства.
Список включает «Автоваз» и «Москвич», «Соллерс», Объединенную металлургическую и Русскую медную компании, Трансмашхолдинг и «Автодор» и ряд других. В числе них в заявлении указан и татарстанский «Ак Барс Банк».
Помимо российских организаций, под ограничения попали компании из Бельгии, ЦАР, Словении, Турции и ОАЭ.
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