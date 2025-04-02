США расширили санкции против России, но сняли ограничения с жены Бориса Ротенберга

Соединенные Штаты расширили санкции против России, но при этом отменили ограничительные меры, введенные против Карины Ротенберг, жены предпринимателя Бориса Ротенберга. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

Новые рестрикции введены против граждан РФ Юрия Белякова, Вячеслава Виданова и Сохраба Гайрата (последний является еще и гражданином Афганистана), а также против гражданина Афганистана Ушанга Гайрата.

Кроме того, под санкции попали ООО «Эдисон», ООО «Колибри групп», ООО «Скай Фрейм» и ходящий под флагом России сухогруз AM Theseus.

Карина Ротенберг – руководитель Федерации конного спорта Москвы начиная с 2011 года. Ее муж Борис Ротенберг, брат предпринимателя Аркадия Ротенберга, – вице-президент Федерации дзюдо России и владелец футбольного клуба «Сочи». Санкции Соединенных Штатов против супругов (и их сыновей Романа и Бориса) были введены в марте 2022 года.