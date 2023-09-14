США расширили санкции против финорганизаций и предприятий ОПК из России

Минфин США расширил санкции против финансовых организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В список попали 100 юрлиц, а также около 70 физических лиц, связанных с ними, следует из заявления на сайте американского ведомства.

Список включает «Автоваз» и «Москвич», «Соллерс», Объединенную металлургическую и Русскую медную компании, Трансмашхолдинг и Автодор и ряд других. В числе них в заявлении указан и татарстанский Ак Барс Банк.

Помимо российских организаций, под ограничения попали компании из Бельгии, ЦАР, Словении, Турции и ОАЭ