США расширили санкции и внесли 25 российских самолетов в реестр нарушителей экспорта

США вновь расширили антироссийские санкции, включив в черный список еще 13 физических и более 30 юридических лиц. Под рестрикции, в том числе, попали бывшая спортсменка Алина Кабаева, глава «ФосАгро» Андрей Гурьев, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов, глава Мариуполя Константин Иващенко и другие, говорится на сайте американского Минфина.

Кроме того, ограничения затрагивают фонд «Сколково», сделки с которым американские компании должны завершить до 1 сентября, московский физико-технический институт, государственную транспортную лизинговую компанию и другие организации.

Помимо этого, США включили 25 российских самолетов в реестр нарушителей экспортного контроля. Нарушителями признаны 25 самолетов Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями. Введенные ограничения коснутся технического обслуживания, дозаправки и обеспечения лайнеров запчастями.



