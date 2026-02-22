США прогнозирует позитивные сдвиги по мирному процессу на Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшее время могут появиться позитивные сдвиги в мирном урегулировании на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью Ларе Трамп на Fox News Уиткофф выразил надежду, что хорошие новости последуют в течение нескольких недель. По его словам, в этот же период возможны переговоры, которые откроют путь к трехсторонней встрече президентов России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Стороны обсуждали нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда был осуществлен обмен пленными по формуле «157 на 157».

Третий раунд переговоров состоялся 17–18 февраля в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но конструктивные. Он добавил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.

По данным источника РИА Новости, участники не подписывали никаких документов. Конкретные сроки и место новых контактов пока не определены, однако диалог продолжится.