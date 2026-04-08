США продлили разрешение на уплату налогов своим гражданам и компаниям в России до июля

США продлили до 9 июля 2026 года разрешение для своих граждан и компаний на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в России. Это следует из новой генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, сообщает «РИА Новости».

В документе указано, что физическим и юридическим лицам США, а также организациям, находящимся под их прямым или косвенным контролем, разрешается оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины, а также получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты и налоговые возвраты.

При этом такие операции должны быть обычными, сопутствующими и необходимыми для повседневной деятельности американских лиц и организаций в России. Действие лицензии продлено до 00:01 по восточному летнему времени (7:00 мск) 9 июля 2026 года.

Новый документ заменяет предыдущую генеральную лицензию, действовавшую с 6 января 2026 года.