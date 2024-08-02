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США продлили разрешение на проведение сделок с Мосбиржей до 12 октября
Американский Минфин разрешил проводить сделки с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием и Национальным клиринговым центром РФ до 12 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Прежняя версия генеральной лицензии властей США позволяла осуществлять операции до 13 августа.
Кроме того, продлевается срок для выхода из ценных бумаг Мосбиржи, НРД и НКЦ.
Американский Минфин в июне ввел санкции против Мосбиржи, рестрикции также коснулись НРД и НКЦ, которые входят в группу «Московская биржа». В итоге торговая площадка приостановила торги долларом и евро.
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